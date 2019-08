Oltre ai progetti già noti, quello per la funicolare con relativi parcheggi destinata a collegare la città col centro storico, e l’asse di collegamento con la fondovalle del Rivolo, arriva adesso per il Comune di Campobasso un’altra opportunità, quella legata al turismo lungo i tratturi. Il comune Capoluogo, infatti, è inserito nel più vasto progetto che vede come capofila l’amministrazione di Campodipietra. Oggi l’approvazione dello schema di accordo è approdata in Consiglio. Soddisfatto il sindaco Gravina.

Per le opposizioni però qualche ombra legata all’affidamento di incarichi di progettazione rischia di offuscare il progetto.

Gravina è intervenuto anche sui possibili esiti della crisi di Governo. “Conte non si tocca”, ha detto il primo cittadino di Campobasso.