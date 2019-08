Agnone. Crisi di Governo, la “profezia” di Razzi: finirÃ  a tarallucci e vino

Mentre continua lo scontro tra il Movimento 5 Stelle e il leader della Lega Salvini, cresce l’attesa per le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte, in calendario per domani al Senato. Le sue dichiarazioni potrebbero di fatto porre fine al governo gialloverde. Tra le possibili opzioni il voto di una risoluzione, che potrebbe rappresentare un vero e proprio atto di sfiducia. Ma il premier potrebbe giocare d’anticipo e andare al Colle, dal presidente della Repubblica Mattarella, per presentare le dimissioni. I possibili scenari sono noti: si potrebbe giocare la carta del Conte Bis, oppure tentare di formare una nuova maggioranza sull’asse 5 Stelle-Pd, magari anche solo per sostenere un governo tecnico. Tra le ipotesi in campo c’è naturalmente quella di un ritorno alle urne, come invocato da più parti. L’idea del voto lascia tuttavia perplesso l’ex senatore Antonio Razzi. A suo avviso la logica dell’attaccamento alla poltrona prevarrà su ogni ragionamento, ha detto a margine della manifestazione organizzata dai tassisti romani a villa canale di Agnone in difesa dell’ospedale Caracciolo. In ogni caso – ha detto ancora – prima del voto è necessario dare il via libera alla finanziaria per il bene del Paese.