Scontro tra camion e moto in centro a Pescara, gravi due giovani isernini

Due giovani originari di Isernia sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Pescara in seguito a un grave incidente che si è verificato durante la notte nel capoluogo di provincia abruzzese. I due – un ragazzo di 31 anni e una 21enne – stavano percorrendo via Balilla in sella a un motorino quando si sono scontrati con un camion per la raccolta dei rifiuti. Soccorsi dal 118 e dalla Croce rossa, sono stati trasportanti all’ospedale Santo Spirito. Preoccupano soprattutto le condizioni della ragazza, tenuta sotto osservazione.