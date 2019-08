Isernia: è caccia al guardone. I Carabinieri sulle tracce di un uomo di circa quarant’anni

Si aggira da qualche giorno furtivo nelle zone dove coppie in cerca di tranquillità e anonimato si appartano per condividere i propri momenti di intimità al riparo da occhi indiscreti. Avviene invece l’esatto contrario: puntati come due torce due occhi guardano e fanno scattare l’allarme. E’ accaduto a Isernia e, precisamente, in una zona appartata ai confini della città. Ad accorgersi dell’inquietante presenza è la ragazza che avverte qualcosa o, meglio, qualcuno. Il volto di un uomo e appiccicato al lunotto posteriore dell’automobile – questo dicono le cronache. Ma l’azione dell’uomo non si limita agli sguardi indiscreti e furtivi; il guardone tenta anche di aprire una delle due portiere ma, fortunatamente, i due occupanti dell’autovettura si sono barricati all’interno. Comprensibile la reazione. La ragazza comincia ad urlare, l’intimità s’interrompe e l’uomo, il guardone, fugge a gambe levate come un animale che scappa nella notte per rintanarsi nella macchia e nella nebbia dalle quali era emerso.

La mente fa pensare ad altre ed inquietanti situazioni analoghe provenienti da un passato nemmeno tanto lontano. La storia del Mostro di Firenze è nella memoria collettiva degli italiani.

I due giovani non perdono tempo, chiamano il 112, arrivano i Carabinieri e scatta l’indagine al momento contro ignoti. Gli unici tratti consegnati agli inquirenti arrivano dalle immagini sfuocate della malcapitata coppia di fidanzati. Il voyeur sembra sia un uomo sulla quarantina dalla carnagione chiara e che indossava abiti scuri. A disposizione delle forze dell’ordine pare ci sia anche una foto scattata dal cellulare di uno dei due giovani appartati e nelle prossime ore potrebbero esserci novità nell’indagine in corso.