Fornelli. Presenze record per la 25esima edizione delle Giornate al Borgo

Con l’atteso incendio del castello, è calato il sipario sulla 25esima edizione delle Giornate al borgo, di scena come sempre nel centro storico di Fornelli. Un’edizione davvero speciale, quella proposta dalla pro loco, ripagata da presenze record. Gli organizzatori hanno infatti voluto riproporre gli spettacoli che negli anni hanno riscosso maggiore apprezzamento. Acrobazie, giochi con il fuoco, musiche della tradizione, strumenti di tortura, botteghe artigiane e pietanze tipiche hanno accompagnato i classici della rievocazione medievale, caratterizzata in particolare dal corteo storico, dall’assalto alle mura e dal palio delle contrade. La manifestazione ha trovato come sempre pieno sostegno da parte dell’amministrazione comunale. Una scelta non casuale. In questi anni si è investito molto per rendere più accogliente il centro storico e per promuoverlo al di là dei confini regionali. Un impegno che ha dato ottimi frutti: Fornelli è infatti entrato a far parte del circuito dei borghi più belli d’Italia.