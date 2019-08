Castelpetroso. Cinema, organizzatori al lavoro per dare un futuro alla rassegna dedicata a Sergio Leone

Il cattivo tempo non ha fermato l’evento che la Pro-loco, l’associazione Amici della musica e Molise Cinema hanno dedicato a Sergio Leone, il maestro del cinema italiano che negli anni ‘60 trascorreva le sue vacanze estive a Castelpetroso, insieme al suo amico e cognato, Fulvio Morsella. A rivelare alcune curiosità e il lato umano dei due ospiti ci ha pensato Enrico Morsella, nipote del regista e figlio del produttore cinematografico, durante l’incontro – moderato da Anna Paolella – organizzato nella chiesa di San Martino. Anche Alisha Morsella ha messo in evidenza il lato più intimo di Sergio Leone. Lo ha fatto prendendo spunto da “l sogni nel mirino”, il documentario realizzato da suo padre Luca. Anche Mario Notte, con un filmato-documentario, nei giorni precedenti e durante la rassegna ha raccontato qualche aneddoto legato alle vacanze estive del grande regista in quel di Castelpetroso, raccogliendo consensi anche oltre i confini regionali. La manifestazione si è conclusa con alcuni brani proposti da Uni Ensemble, ispirati dalle musiche di Ennio Morricone. Ma non finisce qui. A Castelpetroso già si lavora alla prossima edizione: l’obiettivo degli organizzatori è quello di far sì che l’evento diventi un appuntamento fisso per tutti gli amanti del grande cinema.