Venafro. Controlli antidroga, due pregiudicati nelle rete dei Carabinieri

Nel corso dei servizi perlustrativi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno controllato, in tempi diversi, due pregiudicati di origini campane, i quali venivano segnalati alla competente Prefettura per detenzione e uso personale di sostanze stupefacenti. I soggetti, a seguito di perquisizione operata dai militari, venivano trovati in possesso: il primo, di un involucro in cellophane contenente alcuni grammi di “hashish”, sottoposti a sequestro; il secondo, di un medesimo involucro in cellophane contenente sempre diversi grammi di hashsih, ugualmente sequestrati. I Carabinieri della Compagnia di Venafro attuano costantemente servizi per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di droga, segnalando alle competenti Autorità i soggetti dediti al consumo e detenzione di sostanze psicotrope vietate, sostanze, come noto, capaci di modificare lo stato psico- fisico di un soggetto.