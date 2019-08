Cis del Molise, arriva la firma del ministero. Ma la crisi di governo continua a creare preoccupazione

di ANNA MARIA DI MATTEO

E’ corsa contro il tempo per l’attuazione del Contratto istituzionale di sviluppo del Molise. Il Comune di Campobasso, che ha già ottenuto il via libera al progetto da 18 milioni e mezzo, ora si accinge ad aderire all’altra iniziativa, inserita sempre nell’ambito del Cis, che punta alla valorizzazione dei tratturi e sulla quale il ministero ha appostato ben 129 milioni di euro. Lunedì il Consiglio comunale si riunirà, in seconda convocazione, per dare il via libera all’adesione al progetto che vede Campodipietra Comune capofila. Per il capoluogo di regione sono a disposizione 2 milioni e mezzo di euro. Un’opportunità sicuramente da non perdere. Nel frattempo, è notizia delle ultime ore, che il Cis del Molise ha ottenuto la firma dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Quindi, nonostante la crisi di governo in corso, il premier Conte dovrebbe arrivare in regione nei prossimi giorni per la firma ufficiale del Contratto. Una buona notizia che tuttavia non riesce a fugare i dubbi e le preoccupazioni di quanti temono che ciò che sta accadendo a Roma possa avere ripercussioni su molti provvedimenti avviati per il rilancio dell’economia molisana ormai al collasso. Ad esprimere preoccupazione c’è anche Tecla Boccardo, segretaria regionale della Uil, secondo la quale la crisi di governo porta con sé rischi per tutti. “Che ne sarà della mobilità in deroga per gli ex lavoratori Ittierre , del tavolo ministeriale sulla Gam? – chiede – E del Contratto istituzionale di sviluppo che Conte ha già firmato per la Capitanata e che ora si accinge a fare lo stesso per il Molise? E che ne sarà dell’avvio della Zona economica speciale”, aggiunge la Boccardo, che sollecita, a questo punto la ferma mobilitazione della classe politica molisana. “Siamo consapevoli di quanto possano incidere i nostri politici in questa situazione – conclude la segretaria regionale della Uil – ma ci aspettiamo di vedere dure e coraggiose prese di posizione, qualora le misure a favore dei molisani venissero messe in discussione”.