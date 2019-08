Termoli, la magia dell’incendio del castello: in migliaia per seguire l’evento

Un evento diventato, nel tempo, un appuntamento fisso dell’estate termolese nel clou della stagione turistica. Migliaia di presenze per seguire lo spettacolo di fuochi d’artificio, musica, luci e colori che ha illuminato il paese vecchio dalla mezzanotte della giornata di Ferragosto.

Dai palazzi e dagli alberghi a ridosso del muraglione fino alla passaeggiata, alla spiaggia e a chi si è spinto fino in acqua con un bagno sotto le stelle e la luna in un’atmosfera magica e densa di emozioni.

Tante prospettive per assistere anche da posizioni privilegiate per i più fortunati e condividere e rivedere sugli immancabili social i momenti dell’incendio che ogni anno si rinnova anche se sempre diverso nelle scelte artistiche o nelle musiche.

Una conferma per chi ogni anno assiste all’incendio e una novità per chi ha seguito per la prima volta uno spettacolo pirotecnico che ha rinnovato anche un messaggio di accoglienza per tutti i turisti che hanno scelto Termoli per trascorrere le vacanze o per migliaia di visitatori arrivati da altre località e rientrati nei centri di origine a ridosso di Ferragosto.

Luci, colori, effetti speciali e coreografie spettacolari in uno scenario singolare e coinvolgente.

Centro blindato con un piano predisposto dal Comune in collaborazione con le forze dell’ordine per consentire la partecipazione di migliaia di persone in sicurezza e un’occasione per ricordare anche le potenzialità del lungomare per gli eventi serali. L’incendio del castello continua così a stupire aprendo sui riflessi dei fuochi sul mare anche le ultime settimane della stagione.

Foto: Alessandro Nardella