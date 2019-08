Terribile schianto sulla statale 87 alla vigilia di Ferragosto: due donne perdono la vita

L’asfalto reso scivoloso da qualche goccia di pioggia caduta poco prima, le gomme posteriori termiche e il curvone parabolico tristemente famoso di Vinchiaturo.

Un mix letale per il gruppetto di turisti che viaggiava sul pulmino che si è schiantato contro l’inferriata della rivendita di gomme, che è posizionata proprio al centro della curva.

Lo schianto del minivan, occupato da cinque persone, non ha lasciato scampo a due donne, di 46 e 64 anni, entrambe originarie del Molise, che tornavano nei rispettivi paesi per le vacanze estive. La più giovane di Morrone del Sannio, l’altra nata e residente in Argentina aveva parenti a Jelsi.

L’incidente, sulla statale 87, è avvenuto nella tarda serata di ieri e quando i soccorritori del 118 sono arrivati a contrada Monterverde una delle due donne era già deceduta. La seconda, caricata sull’ambulanza in condizioni gravissime è morta poco dopo.

Alla guida del furgone un uomo di 60 anni, titolare del mezzo e della ditta di Caserta che noleggia auto ai turisti. Lui stesso stava accompagnando le quattro persone in Molise. L’alcol test e i risultati tossicologici hanno dato esito negativo. Mentre i Carabinieri non hanno confermato la notizia circolata sul posto, delle ruote termiche montate posteriormente. Un elemento che di certo farà parte del fascicolo delle indagini.

Il terzo ferito, trasportato in codice rosso al Cardarelli di Campobasso è un 80enne, anch’egli residente in Argentina.