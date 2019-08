Sisma Basso Molise, un anno dopo quasi 500 sfollati. Verso primi rientri grazia a contributo 25mila euro

Un anno dopo le scosse di terremoto che hanno colpito il Basso Molise nei giorni a ridosso di Ferragosto. Sono quasi 240 i nuclei familiari sgomberati con le ordinanze dei sindaci di tredici paesi interessati per quasi cinquecento sfollati.

Guglionesi, Larino, Montecilfone, Acquaviva, Palata e gli altri centri del territorio dove lo stato di emergenza è stato prorogato fino al sei marzo del 2020.

Danni agli edifici pubblici e alle case in una zona che già deve fare i conti con una viabilità precaria.

Intanto, si va verso i primi rientri grazie a una misura straordinaria di protezione civile, coordinata dal servizio regionale, quella che ha previsto un contributo da 25mila euro per chi ha subito danni lievi all’abitazione principale. Una novantina le domande pervenute dai vari paesi dove è previsto anche un rimborso per l’autonoma sistemazione destinato a chi vive fuori casa.

Sul fronte della ricostruzione pesante, invece, sono trentanove i milioni di euro assegnati e da impegnare nei prossimi anni per le case, le opere pubbliche e altre misure in programma in attesa della nomina, a livello di Governo centrale, di un commissario straordinario per la ricostruzione.

Ci sono poi altre situazioni come la messa in sicurezza di Palazzo Vernucci a Guglionesi e il serbatoio di Montecilfone, inizialmente da abbattere, poi da mettere in sicurezza. Tali lavori consentiranno il rientro di diverse famiglie sgomberate anche per rischio esterno e non per danni diretti. L’appello dei cittadini fuori casa è solo uno, quello di fare presto per dare risposte a tante famiglie che vivono nella provvisorietà e nel disagio.