Campobasso, la Polizia incastra due giovani coppie di spacciatori

Ancora operazioni antidroga condotte dalla polizia a Campobasso. In un bed and breakfast del centro, nella stanza di una coppia sono stati trovati crack ed eroina, oltre a materiale per confezionare dosi e tagliare la droga.

L’uomo che da poco aveva lasciato gli arresti domiciliari, è stato trasportato in carcere, mentre la ragazza è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

In un appartamento di via Albino, invece, altri due giovani, lui noto spacciatore 26enne e lei 20 anni coinvolta nell’operazione Alcatraz, sono stati trovati in possesso di eroina e una cospicua somma di denaro, provento dello spaccio.

L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Campobasso, mentre la donna è stata condotta in carcere a Benevento.