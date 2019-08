Tragico incidente stradale intorno alle 22,30 di stasera. Un furgone con a bordo quattro persone è sbandato sulla statale 87, vicino Vinchiaturo, sfondando una cancellata in prossimità di un deposito di gomme. Il bilancio è di due morti e due feriti. Il fatto è accaduto all’altezza di contrada Monteverde, poche decine di metri dal ristorante “La quercia”. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, forze dell’ordine e i mezzi dei vigili del fuoco, arrivati da Campobasso. Il traffico ha subito rallentamenti fino a quando i mezzi non sono stati rimossi. Saranno i rilievi a stabilire la dinamica ma da una prima ricostruzione sembra che il furgone montasse due gomme termiche. Non sono state ancora fornite le generalità delle vittime.