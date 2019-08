Le somme più robuste riguardano i settori della moda e del lattiero caseario. I contributi che possono essere concessi arrivano fino a 200mila euro delle spese considerate ammissibili.

Sono gli aiuti alle piccole e medie imprese per il rilancio produttivo nella cosiddetta area di crisi complessa, compresa tra Bojano e Venafro.

La Confcommercio ricorda che le risorse sono ancora disponibili per le imprese interessate e che, nel caso in cui le risorse destinate ad una specifica sezione non venissero tutte assegnate, i soldi rimanenti verranno comunque destinati a chi ha presentato domanda. L’associazione di categoria ha messo a disposizione i propri consulenti per aiutare a formulare le domande.

Possono farlo le imprese commerciali e artigiane per contributi che non potranno essere superiori a 25mila euro delle spese ammissibili.

Mentre per un importo che non potrà comunque superare i 200mila euro potranno presentare domande le imprese che producono latticini e quelle che operano nel settore moda.

Il contributo che verrà eventualmente concesso sarà del 50per cento dell’investimento al netto dell’Iva. Innovazione dei processi produttivi, marketing, organizzazione e investimenti in nuova tecnologia e sicurezza sono gli ambiti ammessi.

La Regione concederà le agevolazioni in un massimo di due quote:

la prima a titolo di anticipazione su richiesta del beneficiario al massimo del 50% del contributo concesso; la seconda quota o unica quota a saldo a conclusione del Progetto e a rendicontazione di tutte le spese sostenute coerenti con il Piano finanziario autorizzato.

La valutazione delle domande avverrà in ordine cronologico e i termini, aperti dal 7 agosto, scadono il 12 settembre a mezzogiorno.