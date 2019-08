Larino saluta il prof. Pardo Spina: preside, ex sindaco e presidente del Comitato Pro Vietri

Ieri a Larino è venuto a mancare il professor Pardo Spina, 85 anni, persona di cultura, attento politico e amministratore, nonché Presidente del Comitato Pro Vietri. Sindaco dal 1995 al 1999, Spina era una persona moderata e impegnata strenuamente in difesa della sanità. “In più occasioni ci ha visti difendere il diritto alla salute, servizi e strutture sanitarie in primis quelle del Basso Molise”- commenta Nicola Felice, per conto del Comitato San Timoteo, ricordandolo con stima e affetto. Sentite condoglianze alla famiglia.

Condoglianze dall’Amministrazione comunale, che lo ricorda anche su facebook: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale apprendono con profondo dispiacere la notizia della dipartita del Prof. Pardo Spina, già Sindaco della Città di Larino, nonchè Dirigente Scolastico del nostro prestigioso Liceo. Padre e marito accorto e premuroso, uomo di elevata cultura, costantemente impegnato nel sociale, nel mondo della scuola e della politica. Alla sua amata famiglia,la nostra più sentita vicinanza”.