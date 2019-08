Bojano, il sindaco Marco Di Biase non ritira le dimissioni. Arriva il commissario

Bojano. Ultim’ora: il sindaco Marco Di Biase non ritirerà le sue dimissioni date venti giorni fa. Il termine scade lunedì ma Di Biase ha confidato ai suoi amici l’intenzione di non tornare sui suoi passi. Non ci sono state novità significative in questi giorni, neanche per quel che riguarda il segretario comunale. Pertanto Di Biase non cambia idea e chiuderà l’esperienza da sindaco della sua città. Per questo, già entro i primi giorni della prossima settimana, è previsto l’arrivo del commissario prefettizio.