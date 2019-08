Tutto pronto per il Matese Friend Festival. Artisti e band in scena il 9 e 10 agosto

E’ stato Fabrizio Rosso della Riserva Moac a presentare nel corso di una conferenza stampa esemplare per chiarezza e tempi l’edizione 2019 del Matese Friend Festival. La prestigiosa rassegna musicale, che nel corso degli anni ha visto salire sul palco nomi importanti come Francesco De Gregori, Elio e le Storie Tese, Bandabardò, è giunta alla sua decima edizione caratterizzata da una sapiente proposta che mette insieme nomi già affermati con una serie di artisti e band emergenti che avranno all’interno del festival un loro spazio preciso con il Matese Friend Contest. I nomi di spicco di questa edizione, in programma il 9 e 10 agosto, saranno gli Africa Unite e Frankie Hi Energie.

Un cammeo all’interno del festival è rappresentato dalla rassegna “I suoni del Matese”, una serie di spettacoli tutti dal taglio acustico incastonati nella suggestiva cornice del paesaggio matesino.

Tutto pronto quindi per l’edizione decennale di una manifestazione, ribattezzata “la piccola Woodstock” del sud Italia che, nel corso del tempo, ha ospitato 650 artisti e totalizzato un pubblco di 80mila spettatori.