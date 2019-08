Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’incendio che ha interessato un autobus della linea urbana Gtm a Termoli.

La prontezza dell’autista, che ha fatto subito scendere i passeggeri, ha evitato il peggio in via Cardarelli nella zona compresa tra Colle Macchiuzzo e Difesa Grande.

Tanta la paura per le persone che si trovavano a bordo della circolare: il rogo ha infatti avvolto in pochi minuti il bus ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli per spegnere le fiamme.

Si attendono ora le verifiche effettuate dal personale del 115 per risalire alle cause dell’incendio.