San Pietro in Valle, festeggiamenti in onore di San Donato

Per molti è questo il periodo giusto per concedersi qualche giorno di vacanza nel paese di origine. Chi vive fuori regione per motivi di lavoro fa di tutto pur di tornare a casa. In tanti rientrano anche dall’estero, con la consapevolezza che oltre ai familiari riabbracceranno gli amici di infanzia. Le feste in onore del patrono San Donato sono indubbiamente le più sentite a san Pietro in Valle. Una ricorrenza che tutti portano nel cuore, dai più anziani ai più piccoli, già pronti a raccogliere una tradizione che a loro volta tramanderanno ai loro figli. Uno dei momenti più attesi è rappresentato dalla rituale deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti. Poi la celebrazione della messa. Quindi la processione per le vie del paese in un crescendo di emozioni ed entusiasmo. È uno dei momenti più attesi, che coinvolge davvero tutti. Tra i rituali della festa di scena a San Pietro in Valle c’è anche quello della distribuzione del pane. Un momento di condivisione significativo, che va oltre il senso religioso. È il simbolo di una comunità ospitale che in queste giornate di festa accoglie numerose persone anche dai paesi vicini, a loro volta molto legate a San Donato, vescovo di Arezzo, al quale sono attribuiti numerosi miracoli. Il più noto è quello della guarigione di un bambino dall’epilessia.