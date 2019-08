Riapertura cautelare del punto nascita di Termoli, arriva il ricorso al Consiglio di Stato

Chiusura e riapertura cautelare del punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. A pochi giorni dalla decisione del Tar Molise arriva il ricorso al Consiglio di Stato. È stato presentato “nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri (Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Molise – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutti rappresentati dall’Avvocatura generale dello Stato”. Ricorrono al Consiglio di Stato per chiedere il rigetto “dell’originaria domanda cautelare dei ricorrenti di primo grado”.