Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 70 anni morto sulla spiaggia di Rio Vivo a Termoli. L’anziano stava entrando in acqua quando ha avvertito un malore che non gli ha lasciato scampo nonostante sia stato subito soccorso anche con un defibrillatore. Da una prima ricostruzione avrebbe anche ingerito l’acqua del mare a causa della caduta. Sul posto il 118. Il corpo è stato trasferito all’ospedale San Timoteo.