No al frazionamento, anche per una sosta breve si pagano 80 centesimi, come per un’ora. Questo il dato‭ ‬più importante‭ ‬emerso dall’incontro,‭ ‬tenutosi presso la sede del Settore Tecnico,‭ ‬a cui hanno preso parte anche il dirigente,‭ ‬l’ingegner Giuseppe Cutone e il funzionario Roberto Bucci,‭ ‬è che in realtà‭ ‬-‭ ‬nonostante l’amministrazione comunale avesse sempre ribadito il contrario‭ ‬-‭ ‬non sarà possibile frazionare le soste al di sotto di un’ora,‭ ‬nemmeno con le tanto pubblicizzate‭ “‬app‭”‬,‭ ‬utilizzabili attraverso il proprio smartphone.‭ «‬Il Consiglio comunale ha stabilito una tariffa minima,‭ ‬ossia‭ ‬80‭ ‬centesimi all’ora,‭ ‬meno non si potrà pagare‭»‬,‭ ‬ha commentato l’a.d.‭ ‬della ditta spoletina rimandando la responsabilità delle scelte alla parte politica.‭ «‬La sosta frazionata‭ ‬-‭ ‬ha spiegato Sabatini‭ ‬-‭ ‬esiste solo dopo‭ ‬quella‭ ‬minima.‭ ‬Il‭ ‬ticket,‭ ‬inoltre,‭ ‬può essere utilizzato‭ ‬solo in uno stallo.‭ ‬Perché il biglietto di sosta è‭ ‬un‭ ‬contratto‭ ‬tra‭ ‬utente e società di gestione per un certo e specifico posto.‭ ‬Se vado altrove,‭ ‬devo ripagare,‭ ‬come se cambiassi appartamento‭»‬.‭ ‬Sabatini,‭ ‬che con Isernia è arrivato a quota‭ ‬43‭ ‬città in cui ha gestito le strisce blu,‭ ‬non lascia spazio a interpretazioni e risponde a tono ai giornalisti che lo incalzano sulla questione applicazioni.‭ «‬E‭’ ‬possibile pagare attraverso il proprio smartphone,‭ ‬ma le società‭ ‬-‭ ‬Telepass Pay e Whoosh‭ ‬-‭ ‬hanno previsto delle maggiorazioni sul servizio‭»‬.‭ ‬Ciò vuol dire che se si deciderà di pagare tramite telefonino si va dagli‭ ‬88‭ ‬centesimi‭ ‬all’ora a‭ ‬1‭ ‬euro e‭ ‬8‭ ‬centesimi.‭ «‬Ma è pur vero che tramite il sistema elettronica‭ ‬-‭ ‬ha precisato l’amministratore delegato‭ ‬-‭ ‬sono state apportate delle migliorie,‭ ‬come la possibilità di poter prolungare la sosta‭ ‬direttamente‭ ‬dal proprio smartphone‭>‬.‭ ‬Sulla possibilità di ridiscutere il contratto stipulato con il Comune di Isernia,‭ ‬Sabatini non chiude definitivamente la porta,‭ ‬ammettendo al contempo che ci‭ ‬dovranno essere dei presupposti validi affinché questo accada. Altra questione è quella legata alla sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu.‭ ‬Possibilità prevista nella passata gestione degli stalli a pagamento.‭ ‬Nuova società,‭ ‬nuove regole:‭ ‬questa ipotesi non è contemplata nell’attuale regolamento.‭ ‬Del resto‭ «‬c’è in merito una sentenza della Cassazione molto precisa‭ ‬-‭ ‬ha‭ ‬spiegato Sabatini‭ ‬-‭ ‬che ha fatto chiarezza sull’argomento.‭ ‬Di conseguenza,‭ ‬ci atteniamo a quanto disposto dai giudici.‭ ‬I disabili non pagano nei posti a loro riservati.‭ ‬Aggiungo però,‭ ‬ad onor del vero,‭ ‬che l’amministrazione comunale di Isernia ha assegnato ai disabili il doppio di quelli previsti dal codice,‭ ‬che ne prevede uno ogni‭ ‬50,‭ ‬mentre‭ ‬in città ce ne sono uno ogni‭ ‬21‭»‬. Perentorio Sabatini anche sulla querelle assunzioni.‭ ‬Nei giorni scorsi era montata la polemica sui nuovi‭ “‬vigilini‭”‬,‭ ‬quasi tutti imparentati con dipendenti comunali.‭ «‬Abbiamo ricevuto e valutato circa‭ ‬200‭ ‬domande,‭ ‬che sono state selezionate una per una e abbiamo scelto quelli che reputiamo migliori.‭ ‬Anzi,‭ ‬che ho reputato i migliori,‭ ‬perché si tratta di una scelta che faccio personalmente.‭ ‬Al di là di quella che può essere la raccomandazione,‭ ‬con cui l’Italia ha vissuto per secoli,‭ ‬io,‭ ‬come penso tutti gli imprenditori privati,‭ ‬non posso permettermi di assumere qualcuno perché è raccomandato.‭ ‬Lo possiamo assumere soltanto se è bravo.‭ ‬I cinque ausiliari in servizio in questo momento sono i più bravi.‭ ‬Nei prossimi mesi,‭ ‬comunque,‭ ‬amplieremo l’organico‭»‬. Terminal autobus,‭ ‬parcheggi coperti all’auditorium e riattivazione della ztl,‭ ‬queste le opere che,‭ ‬da contratto,‭ ‬l’A.J.‭ ‬Mobilità,‭ ‬si è impegnata a portare a termine nell’arco di‭ ‬42‭ ‬mesi.‭ ‬«Si tratta di interventi che ho offerto con condizioni da concordare con l’amministrazione comunale.‭ ‬L’investimento previsto è di‭ ‬circa‭ ‬1‭ ‬milione e‭ ‬800‭ ‬mila euro‭»‬. Nel corso della conferenza sono stati sviscerati anche altri temi,‭ ‬come l’impossibilità da parte del parchimetro di dare resto,‭ ‬il tutto dinanzi alla presenza di cittadini e rappresentanti del Comitato che,‭ ‬seppur non invitati,‭ ‬hanno incalzato l’amministratore delegato.‭