Sosto lascia l’Asrem. Nominato dalla Giunta De Luca direttore generale della Asl “Napoli 3 Sud”

Il Direttore generale dell’azienda sanitaria del Molise, Gennaro Sosto, a breve lascerà il proprio incarico per assumere la direzione generale della Asl “Napoli 3 Sud”. A nominarlo nella nuova funzione è stata la Giunta regionale della Campania guidata da Vincenzo De Luca. Si apre adesso la corsa alla successione. Agli inizi di maggio la Giunta regionale del Molise aveva prorogato per altri due anni il contratto all’Ing. Sosto. Quest’ultimo, successivamente, aveva rinnovato a sua volta di altri due anni il mandato per il Direttore sanitario dell’Asrem, Antonio Lucchetti. Resta da capire adesso che fine farà l’ex comandante dei Nas e oggi Direttore amministrativo, Antonio Forciniti, il cui contratto scadrà il prossimo novembre.