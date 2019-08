Scontro tra due auto, trasferite a San Giovanni Rotondo e Ancona due ragazze di 19 anni

Campomarino-Portocannone. Sono gravi le condizioni di due ragazze di 19 anni coinvolte in un incidente avvenuto nella notte lungo la strada che collega Campomarino a Portocannone. Entrambe sono rimaste incastrate tra le lamiere delle due auto ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarle e consentire il trasferimento in ospedali più attrezzati per gestire queste emergenze.

Sei coinvolti, una terza persona di 59 anni ha riportato ferite più lievi.

La ragazza di San Martino in Pensilis, che ha richiesto delle cure nel reparto di Neurochirurgia, è stata ricoverata a San Giovanni Rotondo. Per l’altra giovane di Campomarino i medici hanno disposto il trasferimento ad Ancona con un elicottero del 118 e l’assistenza dei Vigili del distaccamento di Termoli per un altro intervento necessario. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause dello scontro frontale.