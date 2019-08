GiovedÃ¬ 8 agosto concerto dei Cold Color al teatro sannitico di Pietrabbondante

Con Debora Caprioglio e Franco Oppini – protagonisti con l’Anfitrione di Plauto stasera al teatro sannitico – entra nel vivo la stagione estiva a Pietrabbondante. Ma questo è solo uno dei tanti appuntamenti proposti per tutto il mese di agosto. Domani sera, in largo Ciro Menotti, sarà la volta di Simona Atzori, un incontro con la ballerina, pittrice e scrittrice destinato a suscitare forti emozioni nel pubblico. Mentre giovedì 8 agosto spazio alla grande musica con Cold Color, un tributo ai Cold Play da parte di un gruppo musicale di grande talento, composto da elementi abruzzesi e molisani. Proporranno i brani di maggior successo della band inglese, mettendo in campo una scenografia di grande impatto. Non finisce qui, naturalmente. Pro loco e Comune, come accennato, proporranno anche altri spettacoli di grande interesse per tutto il periodo estivo.