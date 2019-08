Dal Cipe risorse per infrastrutture stradali e ferroviarie in Molise

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Cipe, si è riunito e ha deliberato fondi per rendere più sicure le infrastrutture italiane. Come ha reso noto il senatore dei 5 stelle Fabrizio Ortis, per il Molise sono previsti oltre 105 milioni di euro per opere di adeguamento, messa in sicurezza e completamento itinerari e 136 milioni per ammodernare la tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso.

“Per le strade molisane, dunque – ha spiegato il senatore – 105 milioni di euro: oltre 72 milioni per adeguare barriere, consolidare e impermeabilizzare impalcati, realizzare il sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I e Molise II in corrispondenza dell’invaso del Liscione; 32 milioni di lavori per ammodernare la Statale 87, con interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso-bivio Sant’Elia-Lotti A1, A2 e A3.

Un finanziamento cospicuo, avendo il CIPE approvato l’aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Anas relativo al 2018-2019, che include tra l’altro un piano per la manutenzione straordinaria dei ponti, viadotti e gallerie per 2,6 miliardi di euro . E’ stato anche espresso parere favorevole sull’aggiornamento del Contratto di Programma di RFI 2017-2021, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile e all’attrattività del Paese, mettendo al centro la soddisfazione delle esigenze di mobilità delle persone e della logistica e aumentando la connettività e l’integrazione del sistema Italia.

In quest’ambito – ha evidenziato Ortis – tra gli interventi previsti per lo sviluppo delle regioni del Sud, c’è l’ammodernamento della tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso per 136,71 milioni, di cui 50 circa provenienti da Fondi per lo Sviluppo e la Coesione e poco meno di 83 milioni dalla Legge di Bilancio 2019.

“Ora più che mai – ha concluso Ortis – pretendiamo che tali fondi vengano impiegati per il meglio dall’Anas”.