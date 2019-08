Presidenza della provincia di Isernia. Centrodestra spaccato e con due candidati, Felice Ianiro, sindaco di Frosolone, e Alfredo Ricci, sindaco di Venafro. Totalmente assenti, anzi non pervenute, le candidature del Centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle, che hanno lasciato campo libero alla maggioranza che governa la Regione ma che a Isernia, in via Berata, si è divisa.

Entrambi i candidati invocano l’unità ma c’è chi, come Felice Ianiro, si dice convinto di rappresentare l’intera coalizione di Centrodestra e invoca l’appoggio dello stesso presidente Toma.

Decisamente più politicamente defilata la posizione di Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, che si dice candidato di tutti gli amministratori dei comuni della Provincia, senza distinzioni di schieramento.