Un polo di attrazione culturale che continua a richiamare presenze anche da fuori regione e dall’estero. Centro storico, monumenti e numerose iniziative organizzate nel corso dell’estate e anche in altri periodi dell’anno per dare impulso alla promozione turistica. La riapertura dell’anfiteatro romano di Larino agli eventi serali rappresenta un ulteriore risposta lungo un percorso avviato con determinazione e progetti concreti. Una cornice suggestiva per accogliere spettacoli teatrali, musica e altre proposte ricordando una storia millenaria custodita in un territorio da scoprire. Posti limitati e pubblico entusiasta della riapertura dell’anfiteatro. Nel cartellone la commedia scritta e diretta da Pier Francesco Pingitore “Nerone contro Petronio” e una lunga carriera da regista, sceneggiatore, drammaturgo e autore dalla compagnia del Bagaglino ad altre esperienze. L’amministrazione guidata dal sindaco Pino Puchetti ha voluto investire sulla promozione del centro frentano anche in un contesto di rete con le realtà associative e i comuni del territorio per creare un circuito virtuoso capace di richiamare turisti e visitatori. La riapertura agli eventi serali dell’anfiteatro è stata possibile grazie all’accordo tra Comune e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise diretta da Dora Catalano. La direzione artistica è stata affidata alla Frentana Teatri. La commedia di Pingitore ha seguito il concerto del trio Simone Sala, Pierluigi Sbarbato e Oreste Sbarra.

Il 19 agosto 2019, sempre nell’anfiteatro, appuntamento con un’orchestra di undici elementi con musiche di Ennio Morricone e Nicola Piovani

Altri due eventi teatrali sono in programma il 16 e 24 agosto con Maja e l’Amore al tempo degli Dei nell’atrio del Palazzo Ducale.