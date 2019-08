Diritti della persona, il Garante presenta il bilancio

Istituita con legge regionale nel 2015, la figura del Garante dei diritti della persona svolge una serie di funzioni delicatissime rivolte a presone in condizioni di fragilità. In particolare la sua attività si rivolge a minori e adolescenti, alla Difesa civica e alle persone sottoposte a detenzioni. Dalla strada al carcere, una serie di attività di tutela, promozione e supporto dei diritti, sulle quali Leontina Lanciano, garante dei diritti della persona per la regione Molise ha fatto un bilancio delle attività. Interventi che si scontrano con situazioni difficilissime, come ad esempio quella del carcere di Campobasso dove negli ultimi tempi ci sono state due rivolte e un tentativo di evasione, come ha ricordato il Garante.

Tra le condizioni di criticità in cui versa il Molise c’è quella della “povertà educativa”, ovvero una arretratezza di sistemi formativi soprattutto a favore delle giovani generazioni. Un primato poco invidiabile su cui andranno concentrati ulteriori sforzi e iniziative.

Alla conferenza stampa del Garante ha partecipato anche il Governatore Toma a testimonianza del ruolo e dell’importanza che la Regione riconosce al ruolo del Garante. Un ruolo ed una funzione, ha rimarcato Toma, sui quali è necessario investire risorse adeguate.