Pesca, cambiano regole per infrazioni. Da Ferragosto scatta il fermo biologico

Le giornate di festa dedicate a San Basso con la possibilità di consumare pesce locale e ancora diversi giorni per turisti e villeggianti prima dello stop alle attività di pesca a strascico che scatterà da ferragosto fino al 13 settembre.

Un fermo che interesserà la pesca a strascico ma non la piccola pesca e sarà poi necessaria una deroga anche per consentire la sagra del pesce a Termoli nell’ultimo fine settimana del mese.

Il prodotto fresco, comunque, non mancherà grazie anche ai rifornimenti da altre zone non comprese tra San Benedetto e Termoli. Un settore portante per la marineria che ora conosce anche una importante novità. Un decreto ministeriale rende meno restrittive le norme in materie di infrazioni.

Trascorsi tre anni dall’ultima infrazione grave, senza averne commesse di nuove, l’azzeramento dei punti sarà automatico.

“Un modo – come spiegato dal Sottosegretario alle politiche agricole, Franco Manzato – per ristabilire la piena coerenza fra regolamento comunitario e le norme di attuazione: semplificazione e giustizia, in favore della pesca legale. Abbiamo tolto un fardello dalle spalle dei nostri pescatori” ha concluso il rappresentante del Governo.

Positivo il commento di Domenico Guidotti, presidente regionale di Federagripesca: “Finalmente – ha affermato – sono state accolte le richieste che negli anni avevano portato anche a giornate di sciopero e stati di agitazione. Questo provvedimento – ha evidenziato il rappresentante di categoria – evita anche il rischio di non poter accedere a contributi o a rimborsi del fermo biologico superando così una normativa troppo restrittiva”.