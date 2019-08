Isernia. Cinghiali a ridosso del centro storico, danni alle strutture e alle coltivazioni

Ormai non è più una novità. I cinghiali, sempre più numerosi, spesso e volentieri vengono avvistati anche nei centri abitati. Negli ultimi tempi ciò accade anche a Isernia. Le loro incursioni negli storici orti di contrada Fonte Citrone – in linea d’aria a un centinaio di metri dalla sede comunale di Palazzo San Francesco – sono all’ordine del giorno. Ma il problema delle colture devastate da queste parti passa in secondo piano. Ogni notte fanno danni, distruggendo muretti, canali d’irrigazione e strade. I proprietari di questi terreni hanno già chiesto l’intervento delle istituzioni, ma almeno finora non hanno avuto risposte. La presenza dei cinghiali è costante da queste parti. A volte sin vedono anche di giorno, mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone. Più di qualcuno ha avuto degli incontri ravvicinati con questi animali. E se l’è vista davvero brutta. I proprietari degli orti chiedono un sopralluogo da parte degli organismi preposti. Ma soprattutto che si adottino provvedimenti adeguati. A loro avviso con il passare del tempo si rischiano danni ben più seri.