Inquinamento piana Venafro, finanziato dalla Regione lo studio epidemiologico del CNR di Pisa

Lo studio epidemiologico ambientale si farà. La Regione ha infatti stanziato 60mila euro per consentire al CNR di Pisa di mettersi al lavoro e fare chiarezza sulle fonti di inquinamento presenti sulla Piana di Venafro ed eventualmente metterle in collegamento con le cause di mortalità della popolazione. Una notizia molto attesa dai cittadini e che dà una risposta concreta in primis alle mamme per la salute, da anni in campo per chiedere studi scientifici approfonditi. La notizia è stata accolta con ampia soddisfazione anche dal sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, che aveva presentato la richiesta di finanziamento alla Regione. “Insieme agli altri Comuni della zona – ha commentato – avevamo individuato delle somme per cofinanziare lo studio. Con le Mamme per la Salute avevamo anche concordato di avviare una raccolta fondi tra i cittadini. Ma l’intervento della Regione ci consentirà di anticipare i tempi. Ciò mi soddisfa, perché conferma come il dialogo rispettoso di tutti porti risultati. Ringrazio il Presidente Toma – ha concluso Ricci – per l’attenzione avuta per il nostro territorio e le sue problematiche ambientali”. Importante, da questo punto di vista, anche il pressing dei consiglieri regionali Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi. Proprio Scarabeo ha voluto sottolineare il ruolo dell’Associazione “Mamme per la salute” che “hanno contribuito e contribuiscono – ha detto – a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento; a spronare le istituzioni, a proporre soluzioni e a trovarle. Ho ribadito loro il mio impegno a dare una mano – ha concluso – come, sono certo, farà la maggior parte dei cittadini della Piana di Venafro”. “Una notizia che aspettavamo da tempo – ha commentato Tedeschi – effettuare questo studio è fondamentale per individuare le cause all’origine di alcune malattie che si sono diffuse negli anni sulla piana. Questa azione mirata è destinata a dare risposte concrete ai cittadini, comprensibilmente preoccupati – ha concluso –per lo stato di salute del territorio e dei suoi abitanti”.