“Con il tratturo nel Cuore”, a Pescolanciano il memorial dedicato a Mimmo Pellegrino

L’appuntamento “Con il tratturo nel cuore” è per martedì 6 agosto. Un viaggio nella storia della nostra terra denso di emozioni. L’iniziativa è infatti stata organizzata in ricordo di Mimmo Pellegrino, un uomo che ha dedicato tutta la sua esistenza alla valorizzazione dei questa grande risorsa. L’evento è stato ideato dal regista e autore Pierluigi Giorgio che in passato aveva già condiviso diverse iniziative con il medico e politico originario di Pescolanciano. Proprio all’artista molsiano è stata affidata la direzione artistica. Si comincia con il trekking. Due gruppi raggiungere il paese altomolisano partendo da Roccasicura e Civitanova. Sarà inaugurato anche un murales dedicato alla transumanza. Poi la festa. Andrà avanti fino a tarda sera. In piazza sarà infatti portata in scena la ballata dell’uomo orso di Jelsi; sarà proiettato un video servizio sul tratturo realizzato alla fine degli anni ‘80 e proposto un recital di parole, musiche e canto con lo stesso Pierluigi Giorgio, Alessia d’Alessandro e Giorgio Lombardi. A seguire Camillo Faraone proporrà alcuni suoi brani. L’idea del memorial dedicato a Pellegrino è stata accolta naturalmente con gioia dai suoi familiari. Questo è il primo appuntamento. Ma l’obiettivo è di farlo crescere nel tempo. Di pari passo il comune di Pescolanciano si è messo al lavoro per sviluppare un progetto che permetta di valorizzare al meglio la risorsa tratturo.