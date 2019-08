Nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno contestato a un giovane la violazione amministrativa per detenzione e uso di sostanze stupefacenti.

Nei fatti, il giovane, fermato per un controllo mentre passeggiava a piedi per le vie del paese, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di grammi 1.0 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” dichiarata per uso personale. La compagnia Carabinieri altomolisana ha quindi posto in atto e avviato una serie di accertamenti info-investigativi per risalire alla provenienza della droga. Lo stupefacente scoperto è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Isernia. Campagna controlli dei reparti Carabinieri Forestali: scatta una denuncia

Continuano i controlli dei reparti Carabinieri Forestali di Isernia a tutela delle matrici ambientali e della aree protette. I militari del gruppo forestale di Isernia, nei giorni addietro, hanno sottoposto a controllo il sito di una cava di materiale calcareo risultata non in regola con quanto stabilito dalla concessione regionale per la relativa coltivazione. In particolare, i Carabinieri Forestali, hanno contestato al titolare della predetta cava l’illecita realizzazione nel sito estrattivo di strutture edilizie in difformità e in assenza di permessi per costruire, nonché in assenza di un progetto esecutivo, senza direttore dei lavori e senza la preventiva denuncia di tali opere all’amministrazione comunale ovvero al genio civile. Il titolare della cava dovrà ora rispondere alla Magistratura competente delle violazioni in materia di testo unico dell’edilizia ed anche di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.