Una buca del diametro di almeno 4 metri e profonda uno, si è aperta questa notte in prossimità della rotonda sul lungomare Nord vicino alla Torre Saracena. Gli operai del Comune sono al lavoro da questa mattina per rimettere in sicurezza la zona. Il traffico è stato interrotto in direzione nord, deviandolo sulla tangenziale. Per l’intervento ci vorranno almeno dodici ore. La buca è stata allargata ulteriormente dagli operai per capire se ci fossero altri problemi sotto il manto stradale. La buca si è aperta, stando ai tecnici, per un fisiologico assestamento del terreno.