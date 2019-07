Oltre 16mila immobili cablati entro il 2020, con un investimento superiore a cinque milioni di euro. E’ il progetto presentato oggi a palazzo San Giorgio dal sindaco Roberto Gravina e dal responsabile per l’Abruzzo e il Molise di Open Fiber, Marco Pasini, la società che costruirà un’infrastruttura per intero in fibra ottica in modalità fiber to the home, la fibra, cioè, che arriva direttamente nelle case di Campobasso.

Il progetto consentirà di collegare in banda ultra larga oltre 16mila case con una rete lunga 40 chilometri . L’investimento è a totale carico della società ed è in programma in 271 città italiane, tra le quali Campobasso

E’ previsto anche il cablaggio di scuole e uffici comunali, al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio in modo da favorire il recupero del “Sistema Paese” e, in particolare, l’evoluzione verso l’”Industria 4.0″.

Per realizzare il 73 per cento dell’opera, hanno spiegato il sindaco e il manager, non occorrerà scavare, ma verranno utilizzati cavidotti già esistenti.

Campobasso, ha commentato Gravina, si proietta nel presente e assume una dimensione nel futuro fatto di tecnologia e comunicazioni super veloci, modi per superare il tradizionale divario infrastrutturale che contraddistingue negativamente il nostro territorio regionale, e potrà favorire nuovi investimenti produttivi nella nostra area urbana.

La società di telecomunicazioni è già al lavoro nel resto nella regione nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga, per portare la fibra ottica in tutti i 136 Comuni di del territorio molisano.