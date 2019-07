Campobasso, Centro prelievi di via Toscana riapre dal primo settembre

A settembre il centro prelievi di via Toscana dovrebbe ritornare a svolgere il servizio, al momento solo interrotto. La novità è emersa nel corso del dibattito a palazzo San Giorgio. E’ stato il sindaco Roberto Gravina ad annunciarlo rispondendo all’interrogazione del consigliere Battista sulla chiusura del centro prelievi del distretto sanitario di via Toscana.

Contro il provvedimento, in queste ore, ha preso posizione anche il sindacato dei pensionati della Cgil, che ha definito il punto prelievi un servizio molto importante in uno dei quartieri più popolosi di Campobasso, ma utilizzato anche da molte persone dei paesi vicini. I presidi sanitari, ha sostenuto la Cgil pensionati, vanno potenziati e non soppressi, invitando l’Asrem a riattivare quanto prima il servizio e il sindaco a intervenire per scongiurarne la chiusura.

In aula, Gravina ha spiegato di aver interpellato l’azienda sanitaria e di aver sentito il direttore ottenendo informazioni più dettagliate.

Intanto, quella più attesa e importante, che il servizio prelievi ripartirà dal primo di settembre. Nel periodo in cui avverrà una rimodulazione del servizio, ha aggiunto il sindaco, i prelievi sono stati spostati nei centri di via Petrella e di via Gramsci dal primo aprile, a causa del pensionamento di un’infermiera. In via Toscana è rimasto attivo il servizio vaccinazioni che, peraltro, viene utilizzato anche da coloro che in precedenza portavano i figlia a vaccinare nella sede di via Gramsci. Una scelta che molte famiglie hanno gradito, potendo in questo modo accompagnare i figli in un punto unico dedicato esclusivamente quel servizio, senza la presenza di altri pazienti adulti.

In varie circostanze, è stato ribadito, nei locali di via Toscana si registrava una situazione non proprio ideale per la concomitanza delle attività di prelievi, effettuata su pazienti generalmente anziani e adulti e quella delle vaccinazioni.

I dati dicono che in via Toscana, fino a quando è stato possibile, avvenivano in media una ventina di prelievi al giorno.

“Come amministrazione – ha concluso Gravina – oltre ad aver reperito indicazioni sullo stato delle cose, si sta valutando la possibilità, in accordo con le farmacie comunali presenti nella zona, di poter effettuare i prelievi proprio in queste strutture”.