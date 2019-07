Molise Pride, centinaia di persone in piazza contro le discriminazioni

In un clima di festa, tra sorrisi e musiche, danze e abbracci, strette di mano e baci, si è celebrata a Campobasso la seconda edizione del Molise Pride,la manifestazione dedicata all’affermazione e alla rivendicazione dei diritti della comunità LGTB, acronimo che si riferisce a Lesbiche, Gay, Bissessuali e Treansegender: un intero mondo che aspetta, come ha riaffermato una delle organizzatrici, Luce Visco, una legge che tuteli i diritti di queste persone.

Luce Visco spegne anche le inutili polemiche e le minacce meschine che hanno visto come oggetto proprio il Molise Pride.

Presente alla manifestazione, padrone di casa in veste uficiale, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

Alla manifestazione anche il Governatore Toma. La Regione non è presente ufficialmente alla manifestazione ma lui non ha voluto far mancare la sua personale adesione.