Rete fatiscente: guasti alle condutture, Comuni senz’acqua

Ancora problemi idrici in Basso Molise. I paesi di Ururi, San Martino, Portocannone e Nuova Cliternia da alcuni giorni, puntualmente restano senz’acqua. E’ dal 16 luglio che finalmente il flusso arriva dal Molisano Centrale, ma nel tratto dalla statale 87 fino ai Comuni, con una rete vecchia e fatiscente, sono continue le rotture. Ennesimo guasto anche la scorsa notte, che ha lasciato a secco migliaia di abitanti. La situazione è gravissima – dicono dall’Amministrazione Comunale di San Martino – dove nelle ultime ore sono arrivate le autobotti della Protezione Civile. Problemi anche a rifornire le campagne. Polemiche per la mancata comunicazione delle interruzioni da parte di Molise Acque, che dal canto suo si difende facendo sapere che stanno lavorando a tutte le emergenze e che se a volte la comunicazione è stata tardiva, altrettante volte l’intervento è stato così tempestivo che i residenti non si sono accorti del guasto. L’ultimo in ordine di tempo è stato riparato, il flusso è stato ripristinato. Prima che i serbatoi comunali si riempiano però ci vorranno alcune ore.