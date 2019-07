Campobasso – Precipita da un dirupo e muore. Tragedia lungo la via Matris, ai piedi della collina Monforte

Tragedia, questa mattina, a Campobasso. Un uomo del posto di 56 anni, è morto dopo essere precipitato in un dirupo e aver compiuto un volo di decine di metri, lungo il percorso della via Matris, finendo ai piedi della collina Monforte. A fare la macabra scoperta un passante che ha visto il corpo riverso a terra, ormai privo di vita.

Immediato l’arrivo sul posto del soccorsi: i sanitari del 118, la polizia municipale e gli uomini della Scientifica che stanno tentando di ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento vengono valutate tutte le ipotesi. Probabilmente si è trattato di una caduta accidentale, provocata da una perdita di equilibrio o da un passo falso. Una caduta che non ha lasciato scampo all’uomo che ha riportato numerose ferite. Inutile la corsa all’ospedale, per il 56enne non c’era più nulla da fare. La via Matris era chiusa, per motivi di sicurezza dallo scorso mese di ottobre. La decisione dell’amministrazione dell’allora sindaco Battista, a causa del pericolo della caduta massi. Eppure, nonostante i cancelli fossero chiusi, l’uomo è riuscito ad entrare e avventurarsi verso quella che si è rivelata la sua ultima passeggiata.