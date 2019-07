Tagli alla Sanità, dramma per i malati allettati: dall’Asrem solo due pannoloni al giorno

E’ una denuncia drammatica che fa rabbrividire. A parlare, a microfono acceso, è una donna di Campobasso, un familiare (la figlia, nel caso specifico) di una ammalata grave e allettata. Parliamo di assistenza da parte del servizio pubblico e, tema strettamente connesso, di tagli alla Sanità, di quelle regole draconiane imposte ai cittadini e che riducono i cittadini a mendicanti, costretti ad elemosinare altrove ciò che invece ci si aspetterebbe dalle strutture pubbliche. Parliamo di regole ferree e di forniture, in questo caso di pannoloni, indispensabili in casi come quello in esame. Quelli forniti dall’Asrem, quindi dal servizio pubblico, sono 180 ogni tre mesi. Ciò vuol dire uno per il giorno e uno per la notte. Una fornitura risibile, insufficiente e inadeguata che costringe malati e familiari a intervenire con mezzi propri. Questo, per chi può, come dice la donna che ha deciso di parlare anche per chi, per pudore, vergogna o altro, resta in silenzio. Inoltre, la scarsità della fornitura provoca altri danni, ovvero pericolosissime piaghe da decubito la cui cura rappresenta per il servizio pubblico un onere costosissimo ma dovuto proprio alla penuria di mezzi messi a disposizione.

Nella dramma, come da regola, anche la beffa. Riguarda la fornitura di traverse: chi ne chiede un pacco si vede scalare un pacco di pannoloni. Un inquietante gioco a somma zero che si abbatte su malati in condizioni gravissime.

L’appello è quello a rivedere il sistema in essere, incrementando le forniture e, inoltre, a commisurare l’intervento del servizio pubblico anche in considerazione del reddito delle famiglie interessate. Oggi, infatti, vige una sorta di socialismo reale della disgrazia che ai fini della fornitura di pannoloni e traverse equipara un senza tetto a un petroliere.