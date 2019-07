Il Tar conferma la sospensiva: il Punto Nascita di Termoli resta aperto fino al 2020. “Ora ognuno faccia la sua parte”

Il Punto Nascita di Termoli resta aperto. Il TAR Molise ha confermato la sospensiva già accolta in prima istanza contro il provvedimento di chiusura del commissario Giustini. L’udienza di merito è stata fissata all’8 aprile 2020. Fino a quella data nel reparto del San Timoteo continueranno a nascere i bambini. Il provvedimento del commissario era stato impugnato da molti comuni del Basso Molise e da due gruppi di mamme in dolce attesa che chiedevano di partorire a Termoli. Il primo ricorso con in testa il comune di Termoli era stato presentato dai legali Massimo Romano e Vincenzo Iacovino. “C’è stata una condivisione dei giudici su tutta la linea, questa è una grande soddisfazione professionale. Ora tutti facciamo lo sforzo per garantire la massima sicurezza” ha commentato l’avvocato Romano. Il Punto Nascita di Termoli resta aperto. Il TAR Molise ha confermato la sospensiva già accolta in prima istanza contro il provvedimento di chiusura del commissario Giustini. L’udienza di merito è stata fissata all’8 aprile 2020. Fino a quella data nel reparto del San Timoteo continueranno a nascere i bambini. Il provvedimento del commissario era stato impugnato da molti comuni del Basso Molise e da due gruppi di mamme in dolce attesa che chiedevano di partorire a Termoli. Il primo ricorso con in testa il comune di Termoli era stato presentato dai legali Massimo Romano e Vincenzo Iacovino. “C’è stata una condivisione dei giudici su tutta la linea, questa è una grande soddisfazione professionale. Ora tutti facciamo lo sforzo per garantire la massima sicurezza” ha commentato l’avvocato Romano.