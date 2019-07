Ex hotel Roxy di Campobasso, il Comune invia una diffida alla Regione

A Campobasso il dibattito sullo stato dell’edificio ex hotel Roxy e sul suo utilizzo va avanti ormai da anni. Da anni si parla di come trasformare l’immobile che si trova nella piazza che ora porta il nome di Falcone e Borsellino. Proprietaria dell’ex Hotel è la Regione. E alla Regione il comune di Campobasso ha oggi inviato una diffida, che arriva direttamente dall’Area Operativa Sviluppo del Territorio, Settore Lavori Pubblici Sevizio Ambiente e Depurazione.

In sostanza si chiede alla Regione – si legge nel atto – di effettuare un intervento di bonifica e sanificazione dei luoghi interessati e a provvedere a chiudere i varchi e predisporre che si sistemi la recinzione. Il tutto per tutelare il decoro urbano e per evitare e ridurre situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, con possibili rischi che prolifichino insetti nocivi e focolai di infezione”. L’atto termina con la dicitura: “In mancanza di riscontro si adotterà apposita ordinanza”.

Non sono mancate, negli anni, le segnalazioni di cittadini, associazioni e altri sullo stato di abbandono della struttura, in cui spesso si sono introdotte persone, senzatetto, ma non solo e animali randagi. Fu anche interessata da un incendio. Più di qualcuno ha invitato a effettuare controlli, verificare che l’ex Hotel non costituisca un pericolo.