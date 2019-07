Termoli: stop alle urgenze in Ortopedia, “c’è un solo medico”. Il comitato: “Ora basta. Chiediamo l’annessione all’Abruzzo”

Che il provvedimento di chiusura del Punto Nascita di Termoli firmato dal commissario Giustini e attuato dall’Asrem fosse solo la punta dell’Iceberg, era una sensazione più che campata in aria. E’ di queste ore infatti anche la notizia dell’imminente sospensione delle attività di urgenza anche per il reparto di Ortopedia, preannunciata dal presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice. “Anche questo provvedimento, presumibilmente, sarà giustificato, come il per il Punto nascita, per mancanza di sicurezza, non essendo il reparto, con il poco personale rimasto in servizio, in grado di garantire continuità alle attività di ricovero, bensì solo la possibilità di coprire i turni per le urgenze” ha fatto sapere Felice. Dall’Asrem però garantiscono che continueranno i ricoveri e gli interventi chirurgici che si possono programmare, per le urgenze i pazienti verranno trasferiti. Partirà già domani la comunicazione interna per organizzare le attività, ma non si tratta di un provvedimento di sospensione – precisano dall’Asrem, spiegando che si tratta di una decisione inevitabile a meno che qualche medico decida di rinunciare temporaneamente alle ferie. Eh sì perché il problema è proprio il personale, con un certificato di malattia di 15 giorni arrivato proprio oggi e che ha fatto saltare il piano delle reperibilità. Manca il secondo medico in caso di emergenze. Uno appunto è in malattia e rientrerà non prima di 15 giorni, un altro è in ferie, un altro non può fare le reperibilità perché beneficia della Legge 104, il medico che con un accordo arrivava dalla Puglia pure è in ferie. Insomma affrontare un intervento in urgenza per un paziente per esempio coinvolto in un incidente stradale sarebbe impossibile. Al momento c’è solo il dottor Giuseppe Gagliardi che anche il facente funzione. Le difficoltà del reparto di Ortopedia sono note già da tempo in realtà. Lo sanno bene i pazienti costretti a lunghi ricoveri allettati prima di poter essere operati. Da mesi anche il comitato San Timoteo aveva lanciato l’allarme. “Molti fatti dimostrano che da alcuni lustri, questo territorio non riceve l’attenzione dovuta, e che merita, da parte della classe politica, dagli Enti e organi di programmazione regionale nei settori importanti e vitali per la collettività. Ora basta! – ha dichiarato Nicola Felice che si fa promotore di una proposta forte: “Per Termoli e il circondario è giunto il momento triste ma necessario di staccarsi dalla Regione Molise e chiedere l’annessione al confinante Abruzzo” ha concluso. Il dado è tratto, nei prossimi giorni il Comitato inzierà a raccogliere le firme per indire il referendum di approvazione.