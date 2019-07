Soste blu a Isernia, da venerdì 26 si paga

Da venerdì mattina, 26 luglio, saranno attivi gli stalli e le colonnine per il pagamento dei ticket dei parcheggi. Il Comune di Isernia e la società concessionaria delle soste a pagamento rendono noto agli utenti che da venerdì mattina, 26 luglio, saranno attivi gli stalli blu e le colonnine per il pagamento dei ticket delle soste. In argomento, la stessa società concessionaria, A. J. Mobilità, terrà un’apposita conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni.