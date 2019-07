Montenero: cade dallo scooter per colpa di una buca sulla Sp 124. 17enne in gravi condizioni

Un ragazzo di 17 anni è in gravi condizioni mentre altri due sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato questa notte sulla Provinciale 124 che collega Montenero di Bisaccia a Guglionesi. Stando alle prime informazioni i tre erano in sella a due diversi scooter quando avrebbero perso il controllo dei mezzi a causa del manto stradale dissestato e in particolare per una buca. Uno dei tre, il 17enne di Montenero è stato portato in codice rosso al San Timoteo di Termoli, gli altri due di 17 e 22 anni hanno riportato conseguenze meno gravi. Sul posto i vigili del fuoco di Termoli, i carabinieri e il 118 con l’ambulanza della Misericordia. Il giovane ha riportato un serio trauma cranico e diverse ferite ed è stato subito ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi e i medici hanno deciso per il suo trasferimento all’ospedale di Foggia.