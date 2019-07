Sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nella notte in via Torino a Termoli. Per cause da accertare una vettura guidata guidata da una ragazza si è schiantata contro le altre parcheggiate lungo la strada. La giovane è stata trasportata in ospedale mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri.