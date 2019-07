Crisi e vertenze aperte, la protesta di lavoratori e cittadini arriva in Prefettura

Domani prima uscita per il cosiddetto Coordinamento dei coordinamenti, ovvero l’organismo che sta provando a mettere insieme la complessa e variegata galassia delle associazioni e dei comitati spontanei che si occupano delle crisi che attanagliano il Molise e delle tante questioni aperte ormai da anni. Parliamo di Sanità, lavoro, ambiente, disoccupazione, trasporti,rincaro dei biglietti, inquinamento, tutte questioni sulle quali arriva dal “Coordinamento delle lotte in Molise” (questo il nome del super organismo collettivo) una vera e propria chiamata generale alla mobilitazione. Il concentramento è previsto per lunedì alle ore nove e trenta davanti alla Prefettura di Campobasso.

Libera il Molise, questo lo slogan e il grido di battaglia attraverso il quale gli organizzatori intendono portare in piazza centinaia di persone tra lavoratori, cittadini, disoccupati e precari. Nelle ultime settimane c’è stato un inasprimento della battaglia, con i lavoratori che hanno presidiato i palazzi della politica e chiesto a gran voce riposte che tardano a venire. Gam, Ittierre, Zuccherificio, Formazione professionale: sono questi i nomi – sintetizzati nella parola “lavoro” – che ormai si ripetono automaticamente nelle voci della protesta. Ad essi se ne aggiungono altre due: sanità e trasporti. Sono questi i pilastri sui quali il Coordinamento delle lotte in Molise sta cercando di costruire una sola ed unica centrale della protesta. Un test significativo, quello di domani, che darà la dimensione non solo della protesta ma anche della capacità organizzativa del nuovo soggetto sceso in campo. Arriva l’estate, arrivano le ferie ma i problemi restano in campo col loro terribile peso per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie.