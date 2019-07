La rapina, l’11 giugno, ai danni di una farmacia di Mirabello. Bottino: circa 600 euro. A distanza poco più di un mese i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Campobasso hanno arrestato gli autori del colpo: si tratta di un 38enne di Campobasso e di un termolese di 26 anni, entrambi residenti nel capoluogo ed entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due avevano messo a segno il colpo dopo averlo pianificato in ogni dettaglio, rubando un’auto nel centro storico del capoluogo,utilizzata per la fuga e abbandonata, dopo la rapina, nel parcheggio del cimitero. Uno dei due era entrato, volto coperto, all’interno della farmacia, armato di un taglierino, facendosi consegnare l’incasso della giornata. Secondo gli investigatori, i 600 euro rubati, sarebbero serviti per l’acquisto di droga, sia per uso personale, ma anche per lo spaccio. Determinante per il loro arresto le testimonianze di alcuni testimoni e le immagini delle telecamere installate in zona.

I due rapinatori si rovano agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intanto continuano senza sosta i controlli di prevenzione e repressione dei femomeni di criminalità sul territorio. In particolare a Campobasso, sui luoghi della movida.

Controlli che andranno avanti nel corso dei fine settimana per tutto il periodo estivo al fine di garantire serate tranquille, all’insegna del sano divertimento, senza tuttavia creare problemi e disagi ai residenti del centro storico.