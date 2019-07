Controlli delle forze dell’ordine lungo la costa

Come annunciato i controlli delle forze dell’ordine nel periodo estivo sono ancora più capillari, in particolare sulla costa, dove c’è il maggiore afflusso di persone, turisti e molisani di ritorno nei luoghi d’origine.

Attenzione altissima per quanto riguarda i furti di auto lungo i centri della fascia costiera. Ne sono stati denunciati diversi. Guardia alta anche per quanto riguarda i furti negli appartamenti e, ovviamente, continuano i controlli antidroga.

A Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia, effettuati servizi per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale

Nella città adriatica gli agenti del locale commissariato, insieme a quelli della Stradale, della Ferroviaria, e in sinergia con Carabinieri e Guardia di Finanza oltre alla Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto hanno operato con puntualità, così come disposto in ambito nazionale dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Numerose le persone identificate, tra cui vari stranieri, ed elevate anche alcune sanzioni amministrative. Gli operatori della Polizia Municipale di Termoli hanno sequestrato circa un centinaio di gonfiabili da mare e giochi vari da spiaggia e hanno proceduto nei confronti di persone che commerciavano e senza licenza o autorizzazione.

A Campomarino, nel corso dei controlli, la Capitaneria di Porto e la Polizia locale hanno sequestrato oltre 1.400 prodotti, tra capi di abbigliamento ed accessori moda, ed elevato sanzioni amministrative per 5.000 Euro, sempre per commercio senza licenza o autorizzazione in area pubblica.

A Isernia, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro hanno denunciato una commerciante e amministratrice di un bar/pub. Per lei un’ammenda di circa 8000 euro per aver omesso di effettuare la “valutazione del rischio” e non aver elaborato il D.V.R.